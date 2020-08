Odmówiła obsłużenia klientki bez maseczki. Ekspedientka ukarana grzywną przez sąd

100 złotych grzywny - taką karę wymierzył Sąd Rejonowy w Suwałkach (województwo podlaskie) ekspedientce z jednego ze sklepów. Kobieta odmówiła bowiem obsługi klientki, która nie miała na sobie maseczki. Według sądu to nie był uzasadniony powód.

Do zdarzenia doszło w lipcu. Młoda kobieta weszła do sklepu bez maseczki. Ekspedientka poprosiła ją o zakrycie ust i nosa, ale klientka nie zareagowała. Kiedy podeszła z zakupami do kasy, kasjerka odmówiła obsłużenia jej.