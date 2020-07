"Ponad cztery miesiące udawało się nam uniknąć zakażeń. Sytuacja się zmieniła". Sanepid szuka uczestników mszy

Sanepid w Białej Podlaskiej (województwo lubelskie) poszukuje osób, które od 10 czerwca do 3 lipca uczestniczyły w mszach świętych, przystępowały do komunii i spowiedzi na terenie gminy Piszczac. Chodzi o wiernych z dwóch kościołów.

Szukają wiernych z kościołów w Piszczacu i Kościeniewiczach

Chodzi o kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu i wiernych, którzy brali udział w tamtejszych nabożeństwach, a także przystępowali do komunii i spowiedzi w okresie od 10 czerwca do 2 lipca. Sanepid szuka też osób, które uczestniczyły w nabożeństwach w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w pobliskich Kościeniewiczach. Tu chodzi o wiernych, którzy w kościele pojawiali się od 1 do 3 lipca. Jak informuje "Dziennik Wschodni", u jednego z uczestników nabożeństw potwierdzono zakażenie koronawirusem. Sanepid apeluje do wiernych o pilny kontakt telefoniczny bądź mailowy.