Po anonimie sanepid skontrolował podstawówkę

- Osoba wnosząca tę interwencję pisze, że rada pedagogiczna była zorganizowana w małej sali, uczestniczyło w niej 21 osób i że była to zbyt mała sala, by zachować dystans społeczny. Ponadto nie wszystkie osoby uczestniczące miały mieć założone maseczki w czasie spotkania – mówi TVN24 Elżbieta Bednarko, kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach.

Jak podaje sanepid, jedna z nauczycielek dzień po spotkaniu miała objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem. Łącznie od rady nauczycieli do obecnej chwili, w placówce potwierdzono zakażenie koronawirusem u trzech osób. 6 lutego zmarł nauczyciel, który zachorował na COVID-19. Miał 59 lat. - Pani dyrektor twierdzi, że ten nauczyciel nie brał udziału w radzie pedagogicznej, co potwierdza lista obecności. (...) Można przypuszczać, że zachorował wcześniej, ale dowodów oczywiście nie ma – mówi Bednarko.

Była kontrola, są wyniki

- Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku zakrywania ust i nosa. Jest też płyn do dezynfekcji. Zgodnie z zaleceniami do klasy pierwszy powinien wejść nauczyciel. Spoczywa na nim obowiązek przewietrzenia sali oraz przypominania uczniom o myciu lub dezynfekcji rąk po wejściu do klasy. Tutaj zabrakło tych elementów – tłumaczy szefowa suwalskiego sanepidu.