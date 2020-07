Niewielki szpital na Podlasiu częściowo sparaliżowany przez koronawirusa. Dwa oddziały zamknięte

U trzech osób z personelu medycznego szpitala w Mońkach (Podlasie) testy potwierdziły zakażenie koronawirusem, 18 kolejnych przebywa na kwarantannie. Z tego powodu dyrekcja zmuszona została do zamknięcia dwóch oddziałów.

W piątek z zamykanych oddziałów wypisano czworo dzieci - tylko tyle na nich przebywało. Jedno z nich miało bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, pozostałe dzieci – pośredni. One także zostały skierowane na kwarantannę, w sumie na razie objęto nią około 40 osób – O dalszych czynnościach związanych z nadzorem epidemiologicznym zadecyduje sanepid – poinformował Karp.

Coraz więcej chorych

Na razie nie wiadomo, jak długo oddziały będą zamknięte. Dyrektor placówki tłumaczy, że będzie to zależało od wyników kolejnych badań. Jeśli sytuacja na to pozwoli, praca oddziałów mogłaby być wznowiona 30 lipca, ale to na razie nie jest pewne.