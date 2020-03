Mimo protestów szpital w Łomży jest już zakaźny. Dyrektorka placówki podała się do dymisji

Interweniował prezydent miasta, protestują mieszkańcy. Mimo wszystko szpital w Łomży został przekształcony w zakaźny. - Nie mogę ręczyć, że będzie zapewniona opieka i świadczona opieka, bo nie będzie - mówi dyrektorka placówki i podaje się do dymisji.

Od poniedziałku Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (woj. podlaskie) zaczął działać, jako szpital zakaźny w województwie podlaskim. Takich szpitali od dziś w całej Polsce jest 19.

Taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia, chociaż władze miasta i mieszkańcy protestowali. Przekonywali, że nie mają wystarczająco sprzętu i pieniędzy. Dodatkowo jest to jedyny szpital w mieście. Protestujący namawiali, żeby szpital zakaźny powstał w Białymstoku.

Wszystko jednak na nic. Szpital w Łomży jest zakaźnym.

- Biorąc odpowiedzialność za tych ludzi muszę mieć świadomość, że muszę podejmować racjonalne decyzje i nie mogę ręczyć, że będzie zapewniona opieka i świadczona opieka, bo nie będzie, więc moja decyzja, wiadomo jaka jest - powiedziała Joanna Chilińska, p.o. dyrektorka szpitala, dodając, że podała się już do dymisji.

W poniedziałek od rana przed placówką protestuje również personel szpitala.

Personel szpitala protestuje TVN24

"To jest tak, jakbyśmy wysłali żołnierzy z pięściami na czołgi"

Sytuację skomentowała także Bernadeta Krynicka, była posłanka Prawa i Sprawiedliwośći, obecnie zatrudniona w szpitalu w Łomży. Film opublikowała na jednym z portali społecznościowych.

- Jesteśmy tak nieprzygotowani, że to głowa mała. Nie ma warunków, ludzie, nawet personel jest nieprzeszkolony, on nawet o tym nie wie - mówiła Krynicka.

Dodaje, że rozmawiała z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim. - Od niego się dowiedziałam, że taką decyzje i wskazanie podejmuje wojewoda, więc rozmawiałam też z wojewodą. Przekazałam mu mnóstwo konkretnych argumentów, że jest to zła decyzja, bardzo zła, że pozostawiamy bez opieki ponad 120 tysięcy ludności. Ludzie, którzy będą umierali nie z powodu koronawirusa, tylko z innych stanów zagrożenia życia wymagających natychmiastowej opieki zdrowotnej - komentowała.

Była posłanka wylicza, że w placówce brakuje sprzętu - m.in. sprzętu ochrony indywidualnej, respiratorów aparatów do mierzenia ciśnienia.

- Ten szpital jest nieprzygotowany pod żadnym względem pod przekształcenie go w szpital jednoimienny zakaźny. Tak naprawdę to jest tak, jakbyśmy wysłali żołnierzy z pięściami na czołgi - podsumowała

Sytuację skomentowała była posłanka PiS

Mieszkańcy Łomży postanowili pomóc. Uruchomili zbiórkę pieniędzy, które przekażą dyrekcji łomżyńskiego szpitala wojewódzkiego.

Jak napisali, jest to "oddolna inicjatywa mieszkańców", która ma na celu wsparcie personelu i zarządu placówki, "który decyzją władz został wyznaczony do walki z pandemią koronawirusa".

Prezydent miasta: mieszkańcy Łomży bez codziennej opieki szpitalnej

Kiedy informacja o planowanym przekształceniu szpitala dotarła do prezydenta Łomży i mieszkańców, ci postanowili zaprotestować. Napisali list do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, pod którym podpisał się prezydent miasta i radni. Także p.o. dyrektora szpitala poinformowała, że szpital nie jest przystosowany do przekształcenia w zakaźny.

"Szpital Wojewódzki w Łomży jest jedyną tego typu placówką na terenie Miasta Łomża i subregionu łomżyńskiego. Obecnie znajduje się w trudnej sytuacji finansowo-organizacyjnej. (...) Tym bardziej zastanawia nas, dlaczego zrezygnowano z umiejscowienia tego typu placówki w stolicy województwa podlaskiego. W mieście Białystok znajdują się bowiem: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Wojewódzki Szpital Zespolony, Białostockie Centrum Onkologii" - czytamy w piśmie do ministra.

I dalej, że Białystok posiada "wystarczające i najlepsze w województwie zaplecze ekonomiczne, gospodarcze, społeczne i infrastrukturalne do prawidłowej i bezpiecznej realizacji tego przedsięwzięcia".

"Niewątpliwie obawy budzi pozostawienie w tej sytuacji mieszkańców Łomży i regionu bez codziennej opieki szpitalnej" - stwierdzili.

- Szpital Wojewódzki w Łomży został wskazany przez pana ministra do tego, żeby zabezpieczyć społeczeństwo, ludzi zagrożonych koronawirusem, którzy będą w przyszłości i teraz - mówił w dziennikarzom.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

"Pacjent koronawirusowy to nie tylko chory zakaźnie, także pacjent urazowy, kobieta w ciąży"

W opublikowanym w sobotę przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku komunikacie ws. szpitala w Łomży, wicedyrektor podlaskiego NFZ Agata Dyszkiewicz tłumaczy, że decyzja o przekształceniu szpitala w Łomży zapadła po analizie potencjału szpitali w regionie i analizie ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu.

"Jednoimienne szpitale zakaźne będą zajmować się tylko osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za pozostawanie w gotowości takich placówek" - podano.

Według komunikatu przekształcenie szpitala w zakaźny ma usprawnić diagnostykę, hospitalizację i leczenie osób zakażonych koronawirusem, a wszystko ma się odbywać według ściśle określonych procedur sanitarnych i medycznych od momentu zgłoszenia pacjenta do sanepidu, przez transport do szpitala, pobyt w szpitalu "po to, aby możliwie jak najbardziej zabezpieczyć otoczenie i samego pacjenta".

Jak zaznaczono, szpital w Łomży został wskazany do przekształcenia w zakaźny, bo jest jedynym szpitalem wojewódzkim w regionie o trzecim stopniu referencyjności, który zapewnia kompleksową opiekę pacjentom z województw podlaskiego i mazowieckiego, w szpitalu jest kadra z wielu specjalizacji.

"Podmiot zapewnia kompleksową opiekę w ramach leczenia szpitalnego, zarówno jeżeli chodzi o leczenie zachowawcze, leczenie zabiegowe, diagnostykę obrazową, ale przede wszystkim udziela świadczeń ratujących życie, zarówno w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego, jak i zakresów specjalistycznych" - czytamy.

NFZ tłumaczy, że w łomżyńskim szpitalu jest wysokospecjalistyczny sprzęt, także do dializowania pacjentów.

"Pacjent koronawirusowy to nie tylko pacjent chory zakaźnie; to także pacjent urazowy, pacjent z udarem mózgu, kobieta w ciąży. Po to, by uniknąć modelu włoskiego, musimy zagwarantować leczenie zachowawcze oraz zabiegowe w jednym miejscu, zapewniającym jak najszerszy wachlarz świadczeń" - podkreśla Dyszkiewicz.

Jak zaznaczyła pacjent z koronawirusem potrzebuje jednocześnie intensywnej opieki np. kardiologicznej, neurologicznej czy nefrologicznej. Dlatego na szpital zakaźny wybrano łomżyński szpital.

"Placówka posiada niezbędny potencjał do przyjęcia kobiety w ciąży i zabezpieczenia intensywnej opieki dla noworodka. Opieką otoczeni zostaną także pacjenci z chorobami nerek czy niewydolnością oddechową. Placówka jest w stanie, dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz różnorodności zakontraktowanych zakresów zapewnić pełną opiekę każdemu pacjentowi" - podkreślono w komunikacie.

NFZ wskazuje pacjentom z rejonu łomżyńskiego sąsiednie szpitale, gdzie mogą się zgłaszać, gdy będą wymagać bieżącej pomocy medycznej w zależności od różnych specjalizacji medycznych. Ich szczegółowa lista jest w komunikacie na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskazano szpitale w Zambrowie, Kolnie, Ostrołęce, szpitalne oddziały ratunkowe w Zambrowie, Grajewie i Białymstoku. Na przykład pacjenci kadriologiczni powinni kierować się do Grajewa. Z problemami ortopedycznymi, na ginekologię i neonatologię - do Zambrowa i Kolna, na dializy do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego do Białegostoku lub do podmiotu Davita do Grajewa. Pomoc psychiatryczna - w szpitalu w Choroszczy. W Łomży ma być świadczona pomoc medyczna w trybie ambulatoryjnym w 12 placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

