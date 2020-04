Okłamał policjantów, że wrócił z Włoch. Trafił do szpitala, skąd uciekł, bo "chciało mu się pić"

Okłamał policjantów, że wrócił z Włoch, bo chciał, by przyjechała karetka. Trafił do szpitala, z którego - po pobraniu próbek do testu na obecność koronawirusa - uciekł. Jak później tłumaczył, zachciało mu się pić i poszedł do sklepu po piwo - informuje lubelska policja.