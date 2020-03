Koronawirus u pracownika szpitala w Łomży. Placówka prosi o dodatkowy personel

W Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (województwo podlaskie) - który został przekształcony w szpital zakaźny do leczenia chorych na COVID-19 - koronawirusa potwierdzono u technika radioterapii. 10 kolejnych pracowników czeka na wyniki testów. A placówka tymczasowo potrzebuje personelu z innych szpitali. I prosi o pomoc wojewodę.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL Informację o tym, że technik radioterapii szpitala w Łomży jest chory na COVID-19 potwierdził Jacek Roleder, który pełni obowiązki dyrektora szpitala w Łomży. Jak przekazał, pracownik szpitala był diagnozowany na obecność koronawirusa przez sanepid w Warszawie. Potwierdzenie zakażenia nie oznacza jednak - jak podkreśla dyrektor - zakłóceń w funkcjonowaniu szpitala. - Szpital pracuje, zwróciliśmy się już do wojewody o delegowanie dodatkowych pracowników na trzy dni, ponieważ najpóźniej w tym czasie powinny być informacje, co do stanu zdrowia pozostałych 10 pracowników, którzy mieli kontakt z osobą z wynikiem dodatnim - wyjaśnił Roleder.