Dyrektor szpitala zakaźnego zakażony koronowirusem

Źródło zakażenia w szpitalu

Informuje przy tym, że w związku z tą sytuacją pobrano także materiał do testów od czternastu pracowników, w większości z administracji szpitala, z którymi miał najczęstszy i największy kontakt czy dłużej nim rozmawiali. Część z tych pracowników jest już odizolowana, część osób czeka jeszcze na wyniki testów, być może będą one gotowe we wtorek po południu. - Stopniowo będziemy - w porozumieniu z sanepidem i wewnętrznymi naszymi służbami - badać po kolei pozostałą załogę - zaznacza Roleder i dodaje, że szpital będzie funkcjonował i nie ma na razie o konieczności wprowadzania ograniczeń. Szpital wojewódzki w Łomży jest obecnie jednoimiennym szpitalem zakaźnym; trafiają do niego osoby chore i podejrzeniem zakażenia nie tylko z województwa podlaskiego, ale i mazowieckiego.