Zmarł proboszcz parafii w Białopolu, był zakażony koronawirusem

Ksiądz Henryk Borzęcki, proboszcz parafii w Białopolu, trafił do szpitala z powodu problemów z oddychaniem. Okazało się, że jest zakażony koronawirusem. Jego stan się pogarszał, zmarł we wtorek nad ranem.

Ks. Borzęcki zmarł we wtorek o godz. 5.30. - Pod koniec ubiegłego tygodnia wykryto u niego koronawirusa – powiedział ks. Maciołek. Ks. Borzęcki trafił początkowo do szpitala w Chełmie z powodu problemów z oddychaniem. 18 marca wykryto u niego koronawirusa i przewieziono go do szpitala zakaźnego w Puławach. Miał choroby współistniejące.