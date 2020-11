Są laptopy od ministra, nie ma internetu. Uczniowie na lekcje zdalne jeżdżą do szkoły

Część uczniów z gminy Michałowo na Podlasiu nie ma dostępu do internetu. Na lekcje zdalne jeżdżą do szkoły, często oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów. - Przychodzi kilka osób - mówi Małgorzata Gwaj-Szastaj, dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie.

Uczniowie mieszkający w gminie Michałowo w ramach ministerialnego programu dostali 64 laptopy za kwotę około 120 tysięcy złotych. Chociaż jest to duża pomoc, pojawił się inny problem - w niektórych miejscowościach, szczególnie tych przygranicznych, nie ma dostępu do internetu. Uczniowie muszą więc na naukę zdalną jeździć do Szkoły Podstawowej w Michałowie.

- Doprowadzenie sieci internetowej do takich miejscowości to olbrzymie koszty, nie możemy sobie na to pozwolić. Dlatego staramy się znaleźć inne rozwiązania – mówi Konrad Sikora, zastępca burmistrza Michałowa. – Uczniowie mieszkający w przygranicznych miejscowościach mogą dojeżdżać do szkoły w Michałowie i tam odbywać lekcje zdalne – dodaje.