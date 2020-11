Mają wolne łóżka i respiratory, ale nie ma kto ich obsługiwać. Wojewoda wysłał nakazy pracy

Szpital w Bielsku Podlaskim już w połowie października zgłaszał poważne braki kadrowe. To tam w pewnym momencie na oddziale zakaźnym pracowało tylko trzech lekarzy, w tym jeden emerytowany. Teraz mają wolne łóżka i respiratory, tyle że nie ma ich kto obsługiwać. W związku z tym do medyków wojewoda wysłał nakazy pracy.

W związku z tą sytuacją wojewoda podlaski wydał dwa nakazy pracy. - Jeden lekarz przedstawił zwolnienie lekarskie, a drugi po prostu się nie stawił. We wtorek do zespołu dołączyło trzech lekarzy rezydentów, ale wiadomo, że oni nie mogą samodzielnie obsługiwać pacjentów, którzy są w ciężkich stanach z powodu powikłań - relacjonuje Adrian Zaborowski, reporter TVN24.

Medycy bez kwarantanny

- Dziś w nocy zostały zmienione przepisy w taki sposób, że personel medyczny będzie zwolniony z kwarantanny. Do tej pory na kwarantannie przebywało ponad 30 tysięcy osób, jeśli chodzi o personel medyczny. To jest olbrzymi ubytek w skali całej służby zdrowia. Po tej decyzji personel medyczny nie będzie podlegał kwarantannie, dzięki możliwości wykonywania testów anytygenowych, tych szybkich testów, praktycznie codziennie przed przystąpieniem do pracy. Jeśli będzie taka potrzeba, pracownicy będą mogli być weryfikowani - poinformował we wtorek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.