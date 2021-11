Białystok. W szpitalu najwięcej niezaszczepionych osób starszych, najczęściej dochodzi do zakażeń rodzinnych

Największą grupą hospitalizowanych z powodu COVID-19 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku są niezaszczepione osoby starsze - relacjonuje profesor Joanna Zajkowska. Jak mówiła ekspertka, seniorzy - którzy nie przyjęli szczepionki przeciw COVID-19 - najczęściej zarażają się od członków swoich rodzin. - Apeluję o odpowiedzialność. Jeśli osoba starsza jest niezaszczepiona to szczepmy się wszyscy dookoła - podkreślała lekarka na antenie TVN24.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przybywa osób hospitalizowanych ze względu na COVID-19. Jak mówiła na antenie TVN24 prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji białostockiego szpitala, do placówki przyjmowanych jest więcej pacjentów niż wypisywanych, a kolejne oddziały adaptowane są do hospitalizacji osób zakażonych koronawirusem.

- W większości są to oczywiście pacjenci niezaszczepieni, osoby starsze. Wydaje się, że do części tych osób nie dotarła informacja o potrzebie szczepień. To starsi, bezradni ludzie obarczeni wieloma chorobami, dla których COVID jest dodatkowym obciążeniem. I tym bardziej leczenie jest trudne – podkreślała Zajkowska.