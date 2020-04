Miał ponad 37 stopni, nie mógł zdawać na prawo jazdy. Nowe porządki w WORD

W Białymstoku wróciły egzaminy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy. Tamtejszy WORD zapewnia, że nowe procedury zminimalizują ryzyko epidemiologiczne. Odkażanie komputerów, dezynfekcja pojazdów czy egzaminatorzy w maskach, rękawicach i przyłbicach - to tylko część rozwiązań, które mają zapewnić bezpieczeństwo kandydatom na kierowców.

- Jest kilka WORD-ów w Polsce, które tak jak my otworzyły się, ale na jednoślady albo na tak zwane kategorie wysokie, czyli D i C+E. Natomiast jako jedyni egzaminujemy regularnie we wszystkich kategoriach - przyznaje Sarosiek.

Nowe procedury

Każdy przy wejściu do budynku musi zdezynfekować ręce i ma mierzoną temperaturę. Nie jest to tylko pro forma. Jeden z kandydatów miał ponad 37 stopni Celsjusza i nie został dopuszczony do egzaminu. W poczekalni krzesła ustawione są w odpowiedniej odległości od siebie. Maseczki i rękawiczki są obowiązkowe dla kandydatów na każdym etapie.