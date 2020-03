Proboszcz zakażony koronawirusem, kościół zamknięty

Jedyny kapłan w parafii

- Koronawirus nie wybiera, jest potwierdzenie, że u nas to u księdza się stało. Sanepid już działa, jeżdżą, wymazy biorą. Ksiądz dziekan chce, by sanepid się zajął dezynfekcją kościoła i kaplicy – powiedział Maruszewski.

Kościół w Białopolu został zamknięty. Zakażony proboszcz jest jedynym kapłanem w tej parafii. Trafił do szpitala w Chełmie z powodu problemów z oddychaniem. Tam po badaniach okazało się, że jest zarażony koronawirusem, został przewieziony do szpitala zakaźnego w Puławach.

Urząd też zamknięty

Urząd gminy został zamknięty, urzędnicy pracują zdalnie. - Chyba, że będzie jakiś przypadek losowy, to wtedy będzie Urząd Stanu Cywilnego do dyspozycji. Przekazałem też informację o zakażeniu do zakładów pracy w gminie. Wystosowałem apel do mieszkańców, aby ci, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną ,zgłaszali się do sanepidu – dodał Maruszewski.