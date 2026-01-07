Wszedł do zagrody żubrów. "Incydent, który nigdy nie powinien się wydarzyć"

Kopna Góra. W Puszczy Knyszyńskiej powstała zagroda pokazowa żubrów. Przyjechały już pierwsze okazy Źródło: Nadleśnictwo Supraśl

Do zdarzenia doszło w sobotę. Jak przekazali pracownicy zagrody, turysta samowolnie przekroczył zabezpieczenia, oddzielające część spacerową od przestrzeni, gdzie przebywają zwierzęta.

"Jeden z przebywających w zagrodzie mężczyzn pokonał podwójne ogrodzenie oddzielające żubry i w przestrzeni, w której przebywają zwierzęta, odbył krótką przechadzkę. Na szczęście leżące w pewnej odległości żubry nie zareagowały, a mężczyzna bezpiecznie powrócił na trasę spacerową" - poinformowało Nadleśnictwo Supraśl.

"Incydent, który nigdy nie powinien się wydarzyć"

Po powrocie na trasę został stanowczo pouczony o konsekwencjach swojego zachowania. - Doszło do incydentu, który nigdy nie powinien się wydarzyć - podkreślają leśnicy. I przypominają, że żubr - mimo spokojnego wyglądu - może być bardzo niebezpieczny. Dorosły osobnik waży kilkaset kilogramów i potrafi rozpędzić się do około 60 kilometrów na godzinę. "Apelujemy o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie zagrody. Nie wahajcie się zwrócić uwagę osobie łamiącej reguły, informujcie obsługę. Najważniejsze jest bezpieczeństwo!" - zaapelowano.

Zasady przebywania w zagrodzie pokazowej żubrów w Nadleśnictwie Supraśl Źródło: Nadleśnictwo Supraśl