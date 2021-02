Wyprzedzanie zakończyło się tragedią. Jedna osoba nie żyje, trzy trafiły do szpitala

Na trasie między Białymstokiem a Augustowem doszło w nocy do śmiertelnego wypadku. Zginął 42-letni kierowca opla, który zderzył się z busem. Trzy ranne osoby trafiły do szpitala

Do wypadku doszło we wtorek (2 lutego) ok. godz. 21.20 na wysokości miejscowości Kopisk (Podlaskie), na drodze krajowej nr 8 z Białegostoku do Augustowa