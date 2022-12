Palił się dom tuż przy polsko-białoruskiej granicy. Strażacy znaleźli w zgliszczach ciało mężczyzny

czytaj dalej

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg opowiada o najciekawszych wydarzeniach i premierach ze świata filmów, seriali i muzyki. W sobotnim programie znalazła się między innymi rozmowa z Dorotą Pomykałą, która zagrała główna rolę w filmie "Kobieta na dachu". Produkcja właśnie trafiła do kin, a za swoją kreację aktorka została już obsypana nagrodami. W programie również pierwszy zwiastun serialu "The Last of Us". Produkcja powstała na podstawie kultowej gry wideo, a akcja rozgrywa się w postapokaliptycznej rzeczywistości.