Wjechali quadem w ogrodzenie, trafili do szpitala. "Przerzucają się winą za spowodowanie zdarzenia"

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło w miejscowości Kolonia Domaszewnica (woj. lubelskie). Kierowca quada - wraz z pasażerem - wjechał w ogrodzenie. Obaj mężczyźni trafili do szpitala. Została im pobrana krew do badań. Jak przekazują służby, od 39-latka "czuć było alkohol".