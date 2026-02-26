Kolno. Policja rozbiła grupę przestępczą, która miała pomagać w wyłudzaniu kredytów w bankach Źródło: KMP Białystok

Białostoccy policjanci wpadli na trop grupy już trzy lata temu. Wspierali ich funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej oraz z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Na początku lutego zatrzymano siedem osób.

Zajmowali się "działalnością doradczą"

"Wszyscy to mieszkańcy Kolna, tam też zostali zatrzymani. W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że zatrzymane osoby zajmowały się działalnością doradczą w zakresie obsługi prawnej, a w szczególności pozyskiwaniem dotacji, zakładaniem fundacji, poszukiwaniem finansowania dla przedsiębiorców oraz pomocy przy oddłużeniach dla osób prywatnych i firm" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Jak wynika z ustaleń, przestępczy proceder polegał na tym, że pod pretekstem pozyskiwania finansowania oraz pomocy przy oddłużaniu osób prywatnych i firm, grupa pomagała tym osobom w wyłudzaniu kredytów w bankach poprzez m.in. dostarczanie im stwierdzających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniach i osiąganych zarobkach, w zamian za otrzymywaną prowizję gotówkową.

Podczas przeszukań znaleziono narkotyki

"Pracujący nad sprawą policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę oraz sześć innych osób w wieku od 32 do 40 lat. Policjanci przeszukali w sumie 11 miejsc, które były związane z działalnością przestępczą" - informuje policja.

W czasie przeszukań w Kolnie i w Warszawie mundurowi znaleźli m.in. narkotyki, pistolety na sprężone powietrze, pałki, dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Część narkotyków mundurowi znaleźli w sejfie w kancelarii.

Narkotyki trafiły do badań laboratoryjnych. Policjanci znaleźli też gotówkę - ponad 22 tys. zł i blisko 4 tys. euro.

Możliwe są kolejne zatrzymania

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku przedstawiła podejrzanemu 45-latkowi zarzut kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Pozostali członkowie grupy mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co zagrożone jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

"Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W wyniku przestępczej działalności grupy szacuje się, że banki mogły stracić na tym procederze nie mniej niż 5 mln zł" – zaznacza policja.

