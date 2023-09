Pięciu podejrzanych o handel narkotykami

Amfetaminę, marihuanę i tabletki ecstasy znaleźli policjanci z Kolna (woj. podlaskie) w miejscach zamieszkania pięciu mężczyzn podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Zabezpieczyli też blisko 38 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, dwóch z nich trafiło na trzy miesiące do aresztu.

"Kolneńscy kryminalni zatrzymali członków grupy przestępczej czerpiącej korzyści z handlu narkotykami. Mundurowi ustalili, że na terenie powiatu dochodzi do obrotu substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Mundurowi zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 33 do 37 lat.

Grozi im nawet do 12 lat więzienia

Podczas przeszukań ich miejsc zamieszkania znaleziono łącznie blisko 263 gramy amfetaminy, ponad 65 gramów marihuany i tabletki ecstasy. Potwierdziły to wstępne badania narkotesterami. Mundurowi zabezpieczyli także blisko 38 tysięcy złotych, pochodzących z handlu narkotykami.

"Mężczyźni usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łomży. 37-latek usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków i handlu nimi, za co ustawa przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności" – głosi komunikat.