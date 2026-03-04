Wystawił klatki z królikami na taras, zwierzęta zamarzły

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że jeden z mieszkańców gminy Mały Płock, w powiecie kolneńskim, znęca się nad zwierzętami. Na miejscu znaleźli klatki z martwymi królikami.
"34-latek przez dłuższy czas pozostawił zwierzęta bez dostępu do wody oraz pożywienia. Następnie klatki z siedmioma królikami wystawił na taras swojego domu, wszystkie zamarzły" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.
Mężczyzna tłumaczył policjantom, że "nie miał czasu, by się nimi zajmować".
Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.
Opracował Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Białymstoku