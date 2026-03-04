Wystawił klatki z królikami na taras, zwierzęta zamarzły

Sądy pobłażliwe dla oprawców zwierząt (wideo archiwalne z 2022 roku) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że jeden z mieszkańców gminy Mały Płock, w powiecie kolneńskim, znęca się nad zwierzętami. Na miejscu znaleźli klatki z martwymi królikami.

"34-latek przez dłuższy czas pozostawił zwierzęta bez dostępu do wody oraz pożywienia. Następnie klatki z siedmioma królikami wystawił na taras swojego domu, wszystkie zamarzły" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.

Mężczyzna tłumaczył policjantom, że "nie miał czasu, by się nimi zajmować".

Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wystawił klatki z królikami na mróz, zwierzęta zamarzły Źródło: KWP w Białymstoku

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: TVN24 HD