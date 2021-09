Nad Bugiem powstał nowy rezerwat przyrody. Można tu zobaczyć rzadkie gatunki porostów.

"Sugry" im. Janusza Szostakiewicza to nazwa nowego rezerwatu przyrody, który powstał w Nadleśnictwie Chotyłów (województwo lubelskie). Utworzono go, aby chronić - unikatowy pod względem zachowania – bór chrobotkowy, na terenie którego występują rzadkie porosty. To drugi taki rezerwat w Polsce, po tym znajdującym się w Borach Tucholskich.