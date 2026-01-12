"Mówił, że nie wyhamował". Bus zderzył się z pociągiem

Knyszyn Zamek - Krypno Kościelne. Doszło do zderzenia się busu z pociągiem Źródło: KPP Mońki

Jak przed godziną 12 poinformował młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, do wypadku doszło na drodze pomiędzy miejscowością Knyszyn Zamek a Krypno Kościelne.

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym bus zderzył się z pociągiem relacji Białystok-Ełk. Auto przewróciło się na bok. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Doszło do zderzenia się z pociągiem

"Mówił, że nie wyhamował"

- Kierowca busa i maszynista byli trzeźwi. Kierowca busa mówił policjantom, że nie wyhamował - relacjonuje Krupa.

Policja ustala szczegóły zdarzenia. Internauci wysłali nam na Kontakt24 zdjęcia. Jeden z nich przekazał, że pociąg ma uszkodzoną przednią szybę i padła elektronika.

Auto wywróciło się na bok

Padła elektronika

