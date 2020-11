"Nie polował, lecz kłusował. Złamał zasady i normy etyczne". Myśliwy podejrzany o zastrzelenie 16-latka

Dariusz Ch. (l. 51) usłyszał zarzut, który mówi o tym, że prowadząc polowanie w porze nocnej, oddał strzał z broni myśliwskiej w kierunku małoletniego, przewidując i godząc się na to, że cel może być człowiekiem, w wyniku czego spowodował u chłopca obrażenia w postaci rany postrzałowej z uszkodzeniem nerki, wątroby i płuca, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci pokrzywdzonego to jest o czyn z art. 148 § 1 kk.