Policja i sanepid na weselu. 38 wniosków do sądu o ukaranie uczestników przyjęcia

Sprawa być może trafi nawet do prokuratury

Na miejscu pojawili się też pracownicy sanepidu, którzy zadecydowali o zamknięciu sali. Wobec wspomnianych 38 osób skierowano wnioski do sądu o ukaranie. Chodzi o parę młodą, gości i pracowników obsługi. Złamali zakaz zgromadzeń powyżej pięciu osób. Grozi im grzywna do pięciu tysięcy złotych.

Natomiast jeśli chodzi o właścicielkę sali bankietowej, to sprawa być może trafi nawet do prokuratury. Kobieta najprawdopodobniej będzie opowiadać za narażenie zdrowia lub życia uczestników imprezy. A za to grozi kara nawet do ośmiu lat pozbawiania wolności.