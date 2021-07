Maciej był strażakiem, zginął na służbie. "Nie znaliśmy prawdy, nie mogliśmy od nikogo uzyskać pomocy"

14 czerwca 2018 roku utkwi w pamięci Justynie Roczeń do końca życia. Tego dnia na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie), zaledwie 23-letni strażak zginął na służbie. Maciej Ciunowicz rozpoczął służbę w jednostce w Kętrzynie dziewięć miesięcy wcześniej. Według początkowych zeznań jego kolegów i dowódcy - chłopak zasłabł w trakcie ćwiczeń i mocno uderzył głową o podłoże. W stanie krytycznym trafił do szpitala w Olsztynie, gdzie po miesiącu walki o życie zmarł.

W ciągu następnych kilku tygodni sprawa trafiała na biurka kolejnych komend policji i prokuratur. Jednak nic z tego nie wynikało. Justyna Roczeń nigdzie nie mogła usłyszeć wyjaśnień, co dokładnie stało się w trakcie ćwiczeń.

Okazało się, że w jednostce odbywały się ćwiczenia ze skokochronem

Zrozpaczona siostra zmarłego, mając wątpliwości co do wersji zdarzeń, zwróciła się do redakcji TVN24, jako ostatniej deski ratunku. Dopiero wtedy sprawa niemal ruszyła z kopyta, a śledczy ustalili prawdziwą wersję wydarzeń z feralnego dnia. I najważniejsze - postawili zarzuty.