Ekolodzy kontra drogowcy w sprawie "ostatniej tak cennej przyrodniczo przydrożnej alei"

Członkowie Fundacji Dzika Polska nazywają szpaler drzew rosnących wzdłuż trasy z Kętrzyna do Giżycka ostatnią tak cenną przyrodniczo aleją na Warmii i Mazurach. Szykują się tu jednak wycinki związane z planowaną rozbudową drogi. Choć drogowcy w jednym z wariantów proponują ograniczenie wycinek do około 700 drzew z 4933, to zdaniem ekologów w dalszym ciągu zbyt dużo.