Jak głosi legenda, ten, kto napije się z niej wody, będzie tu stale wracał. Odnowią słynną studnię

- Zależało mi, żeby ta inicjatywa była całkowicie oddolna. Stąd też nie występowałam o żadne środki do urzędu miasta. Te prawie trzy tysiące złotych zostało zebranych ze składek mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców czy też członków grupy facebookowej zrzeszającej miłośników naszej miejscowości. Uważam, że dla swojej małej ojczyzny każdy może od czasu do czasu zrobić coś pozytywnego - mówi mieszkaniec Kazimierza Dolnego Remigiusz Jeżewski.

Cel to jak najwierniejsze oddanie pierwotnego charakteru zabytku

- Na pewno Jan Koszczyc-Witkiewicz nie życzyłby sobie, żeby elementem studni był – ozdobiony kogucikiem - kranik ogrodowy. Ten, całkowicie niepasujący do tego zabytku, element pojawił się tu kilka lat temu. Zostanie zastąpiony hydrantem z rączką do pompowania wody. Tak jak to było w czasach Jana Koszczyca-Witkiewicza. Kogucik jest symbolem naszego miasta, ale do studni wyraźnie nie pasuje - podkreśla inicjator składki.