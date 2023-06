Obrazy łukaszowców wróciły do Polski z USA po 83 latach. Teraz obejrzymy je w mieście, w którym powstały 

Wystawa zostanie otwarta w poniedziałek (19 czerwca). Potrwa do 6 sierpnia. To nie tylko najważniejsze wydarzenie w ramach obchodów 60-lecia Muzeum Nadwiślańskiego, ale też bardzo ważny moment w dziejach Kazimierza Dolnego.

To właśnie w tym mieście, w maju 1938 roku, pojawiła się grupa 10 studentów Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, wchodzących w skład tzw. łukaszowców (czyli grupy artystycznej Bractwo św. Łukasza), żeby pracować nad cyklem siedmiu obrazów przedstawiających ważne wydarzenia z dziejów Polski. Artyści tworzyli od okiem swojego wykładowcy - profesora Tadeusza Pruszkowskiego, w należącej do niego willi w Kazimierzu Dolnym, w której to profesor w 1925 roku założył wspomniane Bractwo św. Łukasza i organizował plenery malarskie.

Pracowali po 10-12 godzin dziennie, każdy z obrazów malowali wspólnie

Ważne momenty dziejów Polski i wprowadzania idei demokracji

Od 1958 roku były prezentowane w bibliotece w stanie Nowy Jork

Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku sprawił, że polski pawilon został pozbawiony źródeł finansowania. Komisarz generalny ekspozycji polskiej prof. Stefan Ropp wyprzedał więc część wyposażenia. Największa liczba obiektów trafiła do kolekcji Muzeum Polskiego w Chicago.

Docelowo mają trafić na wystawę stałą w Muzeum Historii Polski

W Kazimierzu zobaczymy też indywidualne prace łukaszowców

Szykuje się też niespodzianka

- Bardzo się cieszymy, że słynny cykl łukaszowców chociaż na chwilę wróci do Kazimierza, miejsca w którym te prace powstały. Myślę, że to byłoby ważne również dla tych nieżyjących już artystów, ponieważ dla każdego z nich Kazimierz był miejscem wyjątkowym – podkreślali to przez całe życie. Myślę, że niezmiernie by się cieszyli, że te obrazy będą tu prezentowane – zaznacza historyk sztuki.