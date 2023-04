Mija 200 lat od symbolicznego początku budowy Kanału Augustowskiego. "Zaczęło się od wojny celnej z Prusami" 

Alternatywna trasa, aby pominąć kłopotliwego pośrednika

Jako że transport – a chodziło przede wszystkim o zboże – generował olbrzymie koszty, powstał pomysł, aby pominąć kłopotliwego pośrednika i zbudować alternatywną trasę. Chodziło o to, żeby Kanałem Augustowskim połączyć Wisłę z Niemnem, a później wybudować Kanał Windawski, które łączyłby Niemen z portem w Windawie na terenie dzisiejszej Łotwy . Do budowy kanału zamierzano wykorzystać znajdujące się na tym terenie jeziora i rzeki.

Wielki książę Konstanty chciał, aby inwestycję nadzorowali wojskowi

Wojna celna się skończyła, jednak prace kontynuowano

Oddano go do użytkowania w 1838 roku

- Wojna skończyła się już w 1825 roku, bo okazała się ona niezwykle kosztowna przede wszystkim dla Prus. Wszystko dzięki wspomnianemu Franciszkowi Ksaweremu Druckiemu Lubeckiemu, który nałożył cła na pruskie produkty płynące do Rosji . A jako że Królestwo Polskie było w unii celnej z Rosją, to, aby pruskie produkty mogły dostać się na chłonny rosyjski rynek, musiały być transportowane przez Królestwo Polskie. Prusacy stwierdzili więc, że wojna celna im się nie opłaca, stąd też w 1825 roku się z niej wycofali. Dlaczego w związku z tym prace nad budową kanału nie zostały wstrzymane? Być może stwierdzono, że nigdy nie wiadomo co przyniesie przyszłość i zawsze lepiej uniezależnić się od kłopotliwego sąsiada – zaznacza nasz rozmówca.

Prace przerwał wybuch powstania

- Jako że po upadku powstania zlikwidowana została armia Królestwa Polskiego, budową kanału zajął się Bank Polski, który z kolei powierzył nadzór nad inwestycją inżynierowi Teodorowi Urbańskiemu, stojącemu na czele Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych Królestwa Polskiego. Chociaż w 1839 roku prowadzone były przy nim jeszcze ostatnie drobne prace, to kanał został oddany do użytku już w 1838 roku. Jego budowa była największą inwestycją realizowaną w tamtym czasie przez Królestwo Polskie. Pochłonęła ogromne koszty. Pracowali przy niej nie tylko mieszkańcy najbliższych okolic, ale też robotnicy ściągani z Prus czy z Rosji – opowiada historyk.

Rosjanie nie dokończyli Kanału Windawskiego

- A był on gotowy już około 80-90 procentach. Koncepcja powstania alternatywnego połączenia Wisły z Morzem Bałtyckim przez port w Windawie nie została więc zrealizowana. Nowe okno na świat, które miało zyskać Królestwo Polskie, pozostało więc zamknięte. Nie zmienia to jednak faktu, że zbudowany przy tej okazji Kanał Augustowski zaczął pełnić ważną funkcję w wymiarze lokalnym. Służył przede wszystkim transportowi drewna – zaznacza Faszcza.

Prowadzono tu walki zarówno podczas I, jak i II wojny światowej

- Natomiast w czasie okupacji niemieckiej śluzy były unieruchamiane przez polskich partyzantów, którzy chcieli zapobiegać w ten sposób spławianiu przez Niemców drewna. Na przełomie wiosny i lata 1944 roku w okolice kanału zaczęła zbliżać się Armia Czerwona. Niemcy, przygotowując się do obrony, wysadzili śluzy w Sosnowie, Borkach i Augustowie. Front stał tu aż do stycznia 1945 roku. Po II wojnie światowej śluzy te zostały odbudowane, a jako że użyto do tego współczesnych materiałów, różnią się one od pozostałych śluz na kanale. Trzeba też wspomnieć o śluzie Białobrzegi, która choć nie była zniszczona podczas wojny, została na przełomie lat 50. i 60. rozebrana i wybudowana od nowa. Podobno miały na to wpływ kwestie militarne – opowiada historyk.