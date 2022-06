Mijała ciągnik, gdy element maszyny do siana przebił przednią szybę jej auta. Kobieta zginęła na miejscu

czytaj dalej

Tom Hanks, wspominając role, które przyniosły mu Oscara przyznał, że gdyby "Filadelfia" powstała współcześnie, nie mógłby zagrać głównej roli: "Czy heteroseksualny mężczyzna mógłby obecnie zrobić to, co ja zrobiłem w 'Filadelfii'? Nie, i słusznie" - powiedział w rozmowie z "The New York Times Magazine". Wypowiedź aktora wpisuje się w toczącą się od lat dyskusję, czy aktorzy hetero powinni wcielać się w role osób nieheteronormatywnych.