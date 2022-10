Nie miał nic na sumieniu, ale uciekał przed radiowozem. Policja: twierdził, że chciał, żebyśmy mieli pracę

czytaj dalej

Jeżeli Zbigniew Ziobro ma świadomość, że zweryfikowano negatywnie zeznania Marcina W. w zakresie potencjalnej łapówki, a mimo to po siedmiu latach ujawnia informacje z tego zakresu, mając świadomość, że te ustalenia do niczego nie doprowadziły, to popełnia czyn zabroniony - oceniła w "Tak jest" w TVN24 prokurator Ewa Wrzosek. Odniosła się do opublikowanych przez Prokuraturę Krajową protokołów zeznań wspólnika Marka Falenty. Również mecenas Jacek Dubois ocenił, że jeżeli taki wątek pojawił się w 2017 roku, to jest przekonany, iż "użyto absolutnie wszystkich możliwych dostępnych środków, żeby to zweryfikować".