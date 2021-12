Dwa małe koty biegały po jezdni. Pomogli im policjanci

czytaj dalej

Senator KO Krzysztof Brejza był inwigilowany w 2019 roku - wynika z analizy działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. - Skomasowany atak nastąpił, kiedy kierowałem kampanią Koalicji Obywatelskiej. Czemuś to służyło. Te ataki ustały z wyborami – mówi senator w rozmowie z Mariuszem Sidorkiewiczem. Polityk zapowiada, że będzie dążyć do tego, żeby osoby odpowiedzialne za przestępcze włamanie do jego telefonu poniosły karę.