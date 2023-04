Śmierć ośmiolatki na jeziorze Tałty. Zarzuty dla dwóch osób

- Sternik łodzi Piotr O. usłyszał zarzut spowodowania wypadku w ruchu wodnym ze skutkiem śmiertelnym. Zgodnie z artykułem 177 paragraf 2 Kodeksu karnego grozi za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności - mówi Daniel Brodowski, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Prokuratura: sternik nie miał ani uprawnień, ani umiejętności

- Chodziło o nieumiejętne manewrowanie łodzią. Sternik nie podjął odpowiedniej reakcji na to, co działo się na wodzie, na której powstały fale wytworzone przez inne jednostki pływające. Doprowadziło to do wywrócenia się łodzi, co skutkowało śmiercią ośmiolatki - wyjaśnia Brodowski.