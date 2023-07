"Malediwy Mazur" wysychają. "Ten proces będzie postępował"

Nie ma dopływu wody, brakuje deszczu, a zimą śniegu - to wszystko sprawia, że jezioro Świętajno z roku na rok coraz bardziej wysycha. Profesor Andrzej Górniak z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku nie pozostawia złudzeń: proces ten będzie postępował.

- Jeszcze kilka lat temu, idąc w tym miejscu, miałbym cały czas wodę pod stopami. I to prawdopodobnie nawet do kostek - powiedział na antenie TVN24 nasz reporter Mateusz Grzymkowski. Jezioro Świętajno na Mazurach z roku na rok coraz bardziej wysycha.

Nie będzie jeziora, nie będzie turystów

Sytuacja jest bardzo trudna dla mieszkańców i dla przedsiębiorców. Bo jeżeli nie będzie jeziora, to nie będzie też turystów, a ich brak oznacza upadek lokalnych firm.

Gmina wybudowała wodociąg

Sławomir Ambroziak, wójt gminy Jedwabno, stwierdził, że aby ratować jezioro, samorząd w latach 2017-20 wybudował 30 kilometrów sieci wodociągowej. - Dla wszystkich pensjonatów, domków letniskowych i dla mieszkańców – powiedział, zaznaczając, że apeluje do Wód Polskich, żeby te jak najszybciej zajęły się tematem, bo w przeciwnym wypadku za kilka lat jezioro całkiem wyschnie.

"Proces będzie postępował"

- Stąd też tego typu jeziora, powstałe 10-11 tysięcy lat temu, będą wysychać. Oczywiście nie będzie to tak, że w jednym roku jest sporo wody, a w następnych ani kropli, ale proces będzie postępował. Oznacza to, że na danym terenie nie będą występowały ryby czy też bezkręgowce, ale pojawią się zapewne inne gatunki. Tym bardziej że na terenie wyschniętych jezior gleba jest bardzo żyzna - dodał prof. Górniak.

Zmienić rodzaj melioracji, budować zbiorniki retencyjne

Na pytanie, czy jest sposób, by uratować jezioro - np. robiąc kanał do najbliższej rzeki - powiedział, że nie miałoby to sensu, bo poziom wody w rzekach też się zmniejsza.