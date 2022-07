Psy zagryzły 48-letniego rowerzystę, właściciel czworonogów usłyszał zarzuty. Sąd nie zgodził się na areszt

Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia usłyszał 62-letni właściciel dwóch psów, które zagryzły 48-latka w gminie Jeziorzany (województwo lubelskie). Interweniujący wówczas policjanci oddali strzały z broni palnej do obu psów. Jeden z nich padł na miejscu, a drugi uciekł. Prokuratura wnioskowała o zastosowanie aresztu wobec właściciela czworonogów. Sąd jednak na taki środek zapobiegawczy się nie zgodził.

Ciało zagryzionego przez psa 48-letniego mężczyzny zostały znalezione w sobotę na terenie jednej ze wsi w gminie Jeziorzany w powiecie lubartowskim. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że - najprawdopodobniej owczarki belgijskie - zaatakowały go, gdy jechał na rowerze. Na jednej z pobliskich posesji funkcjonariusze odnaleźli agresywne psy.

- Na miejscu interwencji najpierw zostały oddane przez weterynarza strzały usypiające w kierunku agresywnych psów. Oba były celne. Natomiast ten środek usypiający nie zadziałał - psy były dalej bardzo agresywne. Istniało realne zagrożenie, że uciekną w kierunku zabudowań we wsi albo, że rzucą się na policjantów - wyjaśnił kom. Andrzej Fijołek.

Dodał, że na miejscu zdarzenia był zarówno prokurator i policjanci, po czym zapadła decyzja o odstrzeleniu psów z wykorzystaniem broni palnej. - Policjanci oddali strzały w kierunku obu psów. Suka padła na miejscu, natomiast drugi pies zaskowytał i zaczął utykać, co oznacza, że został trafiony w łapę. Uciekł w kierunku zarośli i bagien, więc trudno będzie go znaleźć, ponieważ został ranny zarówno w wyniku strzału ze środkiem usypiającym - który pewnie po jakimś czasie zaczął działać - jak i po postrzeleniu z broni palnej - przekazał rzecznik lubelskiej policji.

Zarzuty dla właściciela psów

O znalezieniu właściciela psów poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. - 62-letni Jerzy B. został zatrzymany w poniedziałek, a we wtorek doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia - przekazała.