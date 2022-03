Uderzył w pługopiaskarkę, zginął na miejscu

czytaj dalej

Stany Zjednoczone wyślą dwie baterie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot do Polski - poinformował rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli, cytowany przez Fox News. Do tej kwestii w Radiu Plus odniósł się szef KPRM Michał Dworczyk. - Jest to informacja strony amerykańskiej, ale oczywiście my jesteśmy zainteresowani, żeby obrona powietrzna była w Polsce wzmacniana - powiedział.