Jest decyzja w sprawie przestrzeni powietrznej nad granicą z Ukrainą i Białorusią

Strefa sięga od 26 do 50 kilometrów w głąb kraju w zależności od miejsca. Wprowadzone restrykcje nie dotyczą lotnictwa pasażerskiego, ponieważ - jak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - poziom ograniczenia to FL095, czyli strefa od ziemi do poziomu około trzech kilometrów.

Ograniczenia zostały wprowadzone - jak czytamy w komunikacie - ze względu na "konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa". Podstawą prawną wskazywaną przez agencję jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż trzy miesiące.

Na wniosek Dowódcy Operacyjnego RSZ, w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) @PANSA_PL utrzymała ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski do 9 grudnia 2025 r., odnawiając strefę ograniczoną EP R129 wzdłuż… pic.twitter.com/27dVeKa4yK — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 1, 2025 Rozwiń

Zakaz latania w nocy

Co wynika z wprowadzonych właśnie restrykcji? Przede wszystkim lotnictwo GA (głównie samoloty małe i rekreacyjne) może wykonywać operacje w dzień pod warunkiem złożenia planu lotu oraz posiadania radia i transpondera. Jednocześnie w nocy obowiązuje zakaz takich operacji.

W objętym ograniczeniami obszarze mogą operować za to wojskowe samoloty. "Możliwe jest operowanie wojskowych statków powietrznych, realizacja operacji lotniczych wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE, realizacja operacji o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR" - wylicza PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ang. Polish Air Navigation Services Agency - red.)

Jeżeli chodzi o drony, to mogą one latać tylko w dzień - bez naruszania stref ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina (to strefy identyfikacji obrony powietrznej).

Śmigłowce ratunkowe mogą latać po koordynacji tego z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych. Możliwe jest też wykonywanie operacji w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym - jak wskazuje PANSA - w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych a także działań związanych z ochroną i kontrolą infrastruktury krytycznej.

"Co do zasady ograniczenia w przestrzeni powietrznej na wschodzie Polski to praktyka regularna, wprowadzana zawsze na wniosek strony wojskowej od wybuchu wojny w Ukrainie" - zaznacza Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Ograniczenia obowiązują od 10 września. To była reakcja na incydent z udziałem rosyjskich dronów.

