Jest decyzja w sprawie przestrzeni powietrznej nad granicą z Ukrainą i Białorusią

Strefa sięga od 26 do 50 kilometrów w głąb kraju w zależności od miejsca. Wprowadzone restrykcje nie dotyczą lotnictwa pasażerskiego, ponieważ - jak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - poziom ograniczenia to FL095, czyli strefa od ziemi do poziomu około trzech kilometrów.
Ograniczenia zostały wprowadzone - jak czytamy w komunikacie - ze względu na "konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa". Podstawą prawną wskazywaną przez agencję jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż trzy miesiące.
Zakaz latania w nocy
Co wynika z wprowadzonych właśnie restrykcji? Przede wszystkim lotnictwo GA (głównie samoloty małe i rekreacyjne) może wykonywać operacje w dzień pod warunkiem złożenia planu lotu oraz posiadania radia i transpondera. Jednocześnie w nocy obowiązuje zakaz takich operacji.
W objętym ograniczeniami obszarze mogą operować za to wojskowe samoloty. "Możliwe jest operowanie wojskowych statków powietrznych, realizacja operacji lotniczych wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE, realizacja operacji o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR" - wylicza PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ang. Polish Air Navigation Services Agency - red.)
Jeżeli chodzi o drony, to mogą one latać tylko w dzień - bez naruszania stref ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina (to strefy identyfikacji obrony powietrznej).
Śmigłowce ratunkowe mogą latać po koordynacji tego z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych. Możliwe jest też wykonywanie operacji w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym - jak wskazuje PANSA - w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych a także działań związanych z ochroną i kontrolą infrastruktury krytycznej.
"Co do zasady ograniczenia w przestrzeni powietrznej na wschodzie Polski to praktyka regularna, wprowadzana zawsze na wniosek strony wojskowej od wybuchu wojny w Ukrainie" - zaznacza Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Ograniczenia obowiązują od 10 września. To była reakcja na incydent z udziałem rosyjskich dronów.
Autorka/Autor: bż/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN