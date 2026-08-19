Białystok Zauważył ślad dużej kociej łapy, a później zwierzę. Apel do mieszkańców Oprac. Svitlana Kucherenko |

Puma schwytana. Drapieżnika poszukiwano od kilku dni (wideo ilustracyjne z 13 lipca 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wirestock Creators/Shutterstock

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Gmina Jedwabne wydała ostrzeżenie po doniesieniach o możliwej obecności pumy w lesie nieopodal miejscowości Bronaki-Olki i Janczewko. Władze gminy podkreślają, że mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Jak przekazał burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski, zgłoszenie pochodzi od rolnika mieszkającego w pobliżu lasu. We wtorek wieczorem zauważył on ślad dużej kociej łapy niedaleko gospodarstwa, a następnego dnia rano zwierzę przypominające kota o piaskowym umaszczeniu i długim ogonie. Miało znajdować się około 100 metrów od niego.

W komunikacie gmina przypomina, że puma może przemieszczać się średnio nawet 20 kilometrów dziennie. Z tego względu zaapelowano o ograniczenie wizyt w lasach i zachowanie czujności podczas przebywania na terenach leśnych, a także o całkowite powstrzymanie się od prób poszukiwania drapieżnika. Jak podkreślono, dzikie zwierzęta zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi, jednak przypadkowe spotkanie może stanowić zagrożenie.

Jak zachować się podczas spotkania z pumą?

Według zaleceń należy spokojnie zwiększać dystans od zwierzęcia, cały czas utrzymując z nim kontakt wzrokowy. Nie wolno odwracać się plecami ani wykonywać gwałtownych ruchów. Służby odradzają również wyciąganie telefonu w celu wykonania zdjęć czy nagrań. Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo, dlatego nie należy podchodzić bliżej do zwierzęcia.

Jeżeli dojdzie do spotkania z pumą, należy zawiadomić odpowiednie służby.

"Gdy tylko znajdziesz się w bezpiecznym, oddalonym miejscu, niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub powiadom Urząd Miejski w Jedwabnem. Przekaż dyspozytorowi jak najdokładniejszą lokalizację spotkania" - informuje w komunikacie gmina Jedwabne.