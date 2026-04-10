Białystok Kontenery obok pomnika pomordowanych Żydów w Jedwabnem. "To bardzo przykre"

Jedwabne. W sąsiedztwie pomnika ustawiono kontenery środowiska skupionego wokół Wojciecha Sumlińskiego Źródło: Kamil Mrozowicz

"W Wielką Sobotę, w czasie katolickich świąt wielkanocnych i żydowskich Pesach do Jedwabnego przyjechały dwa kontenery - które będą 'muzeum' niedaleko Miejsca Pamięci w Jedwabnem" - napisał na Facebooku Kamil Mrozowicz z podlaskiej grupy "Liderów Dialogu", która zajmuje się upamiętnianiem spuścizny żydowskiej w Polsce.

Chodzi o działkę sąsiadującą z pomnikiem pomordowanych Żydów w Jedwabnem. Co roku przy pomniku, w rocznicę pogromu z 10 lipca 1940 roku, odbywają się modlitwy i składane są kwiaty.

Blokowali przejazd

W zeszłym roku, tłum zwolenników europosła Grzegorza Brauna zablokował drogę, którą delegacja Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z rabinem Michaelem Schudrichem opuszczała teren. Przejazd odblokowała policja. Grzegorz Braun, przemawiając do zgromadzonych domagał się ekshumacji ofiar zbrodni (ekshumacje wstrzymał w 2001 roku ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński po interwencji społeczności żydowskiej, która przypominała, że prowadzenie ekshumacji narusza zasady religijne – przyp. red.).

Przypomnijmy: po śledztwie prowadzonym w latach 2000-2003 w sprawie zbrodni w Jedwabnem, IPN jednoznacznie stwierdził, że mord z 10 lipca 1941 roku został dokonany przy współudziale części miejscowej ludności polskiej, działającej z inspiracji i pod nadzorem Niemców. W pogromie co najmniej 340 Żydów zostało spalonych żywcem w stodole. IPN podkreślił, że bez aktywnego udziału Polaków tragedia w Jedwabnem nie miałaby takiego przebiegu.

Ustawili głazy

Tuż przed zeszłorocznymi uroczystościami przy pomniku, na sąsiedniej działce ustawione zostały kamienie, na których umieszczone są napisy głoszące m.in., że "dowody i relacje świadków zadają kłam twierdzeniom o polskim sprawstwie mordu na Żydach w Jedwabnem 10 lipca 1941 r. W rzeczywistości zbrodni tej dokonał niemiecki oddział pacyfikacyjny pod dowództwem Hermanna Schapera."

Głazy zastały ustawione przez osoby skupione wokół Wojciecha Sumlińskiego, który w swoich publikacjach kwestionuje udział Polaków zbrodni. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie w odpowiedzi na ten fakt wydała w zeszłym roku oświadczenie, w którym wyraziła oburzenie fałszowaniem historii.

W tym roku kontenery

W tym roku Sumliński poszedł dalej i - co zresztą zapowiedział w mediach społecznościowych - tworzy centrum informacyjne, które ma zacząć działać w przywiezionych kontenerach już w sobotę, 11 kwietnia. Stwierdził też, że mają się tu odbywać spotkania i prelekcje.

- To oczywiście prowokacja i ciąg dalszy hucpy tego środowiska - mówi nam wspomniany na wstępie Kamil Mrozowicz.

Religia nie pozwala na ekshumacje

Natomiast Lucy Lisowska (prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael oraz przedstawicielka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na Białystok i województwo podlaskie) mówi nam, że ustawienie w zeszłym roku głazów, a w tym roku kontenerów jest bardzo przykre.

- A jeśli chodzi o ekshumacje, to nasza religia ich zabrania. Nie wiem też, czemu miałyby służyć – zaznacza.

