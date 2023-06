W rzece niedaleko granicy z Białorusią znaleziono ciała dwóch osób. Sprawę bada prokuratura

czytaj dalej

We wtorek wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów - powiedział Jacek Sasin w wywiadzie w radiowej Trójce. Jak dodał, "wszyscy wicepremierzy złożyli takie rezygnacje". - Jest to związane z zasadniczą zmianą w rządzie, jaką jest powrót do rządu na funkcję wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego - dodał.