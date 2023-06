W rzece niedaleko granicy z Białorusią znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Prokuratura przyjmuje, że to migranci

Policja poinformowała o znalezieniu w rzece w okolicach miejscowości Janowo w gminie Narewka (woj. podlaskie) ciał dwóch niezidentyfikowanych mężczyzn. Prokuratura przyjmuje, że to migranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Przy jednym z nich znaleziono przemoczony dokument w języku arabskim z datą "1997". Ciała zostały przewiezione do sekcji. Prokuratura przypuszcza, że leżały w wodzie od jesieni lub zimy.

Prokurator: Kobiety zobaczyły ciało na terenie rozlewiska

Mężczyźni mieli na sobie ciepłe ubrania

Przy jednej z osób znaleziono dokument w języku arabskim

- Jeden ze zmarłych miał dwa przemoczone plecaki. Policja będzie wyjmować z nich rzeczy i szukać dokumentu tożsamości. Drugi z mężczyzn miał jeden plecak. Na wierzchu plecaka znajdował się – również przemoczony - dokument tożsamości w języku arabskim, na którym odczytaliśmy datę "1997 rok". Zakładamy, że jest to data urodzenia tego mężczyzny. Dokument zostanie przetłumaczony przez biegłego. Przyjmujemy, że to migranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę – opowiada prokurator.

Przyjmują, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku

- Liczymy, że pozwoli ona na ustalenie okoliczności zgonów. Wstępnie wykluczamy zabójstwo. W czasie czynności na miejscu nie widzieliśmy żadnych śladów kłucia czy też użycia broni palnej. Prowadzimy postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Przyjmujemy, że najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Osoby te chciały przedostać się przez rzekę i doszło do utopienia się. Nie wykluczamy, że mogło być tak iż jeden z mężczyzn zaczął się topić, a drugi chciał mu pomóc – zaznacza Andrejczuk.

Nie jest też pewne gdzie mężczyźni zginęli, bo ich ciała mógł przynieść na rozlewisko nurt. – Gdy ciała były wyjmowane woda sięgała około 50 centymetrów. Ale z tego co mówili ludzie znający tę rzekę, wiemy że gdy są roztopy to głębokość może być nawet do dwóch metrów – podkreśla prokurator.

Sprawy dotyczące śmierci migrantów trafiają do prokuratury w Suwałkach

Wszystkie śledztwa dotyczące okoliczności śmierci nielegalnych migrantów - po przeprowadzeniu niezbędnych czynności przez właściwe miejscowo prokuratury rejonowe - przekazywane są do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Gdy zaczął się kryzys migracyjny na tej granicy, jesienią 2021 roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku postanowiła, że sprawy dotyczące śmierci migrantów będą łączone i przekazywane do prowadzenia przez suwalską prokuraturę.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.