Protest pracowników stadniny w Janowie Podlaskim. Zapowiadają, że nie wpuszczą nowej prezes

Przy bramie wjazdowej do stadniny koni w Janowie Podlaskim (woj. lubelskie) trwa protest pracowników, którzy nie zgadzają się na nowego prezesa. Lucjan Cichosz, który szefował stadninie od września 2020 roku zrezygnował, bo jak mówią protestujący, przeszedł na emeryturę. Dowiedzieli się bowiem - co potwiedziła sama zainteresowana w rozmowie z naszym reporterem - że jego miejsce ma zająć Hanna Sztuka, która w listopadzie 2021 roku objęła kierownictwo w stadninie w Białce. Protestujący mają transparent z hasłem "Książki są do nauki, stadnina nie dla Sztuki".

O tym, kto ma objąć funkcję, dowiedzieli się nieoficjalnie

Liczyli, że nowym prezesem zostanie dotychczasowy zastępca

Zapowiadają, że będą pilnować bramy również w nocy

Hanna Sztuka potwierdziła informację o objęciu stanowiska

Zapytana, co sądzi o proteście, odparła że nic

Zapytana o to, kiedy się wybiera do stadniny w Janowie odpowiedziała, że nie będzie to ani dziś, ani jutro. A gdy nasz reporter spytał, co sądzi o proteście, odparła że nic. Stwierdziła, że propozycję kierowania stadniną dostała z Ministerstwa Rolnictwa. Nie powiedziała konkretnie od kogo.