Nowa prezes stadniny w Janowie Podlaskim. Pracownicy nie chcą jej wpuścić. Pierwsze rozmowy nic nie dały

Przy bramie wjazdowej do stadniny koni w Janowie Podlaskim (woj. lubelskie) trwa protest pracowników, którzy nie zgadzają się na nowego prezesa. Dowiedzieli się - co potwierdziła sama zainteresowana w rozmowie z naszym reporterem oraz podał oficjalnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - że funkcję powierzono Hannie Sztuce, która w listopadzie 2021 roku objęła kierownictwo w stadninie w Białce. Rozmowy z protestującymi, które odbywały się we wtorek, nie przyniosły porozumienia. Mają być kontynuowane w czwartek.

O tym, kto ma objąć funkcję, dowiedzieli się nieoficjalnie

Liczyli, że nowym prezesem zostanie dotychczasowy zastępca

Zapowiadają, że będą pilnować bramy również w nocy

Hanna Sztuka potwierdziła informację o objęciu stanowiska

Zapytana, co sądzi o proteście, odparła że nic

Zapytana o to, kiedy się wybiera do stadniny w Janowie odpowiedziała, że nie będzie to ani dziś, ani jutro. A gdy nasz reporter spytał, co sądzi o proteście, odparła że nic. Stwierdziła, że propozycję kierowania stadniną dostała z Ministerstwa Rolnictwa. Nie powiedziała konkretnie od kogo.