"Kondycję zwierząt określamy jako dobrą". Aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim odbędzie się

Aukcja Pride of Poland odbędzie się w Janowie Podlaskim w sierpniu - zapowiedział podczas środowej konferencji Tomasz Chalimoniuk, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Wydarzenie i jego organizacja stało pod znakiem zapytania ze względu na pandemię COVID-19. Podczas konferencji profesorowie z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego odnieśli się również do sytuacji koni w stadninie.

- W związku z pandemią będzie ograniczona liczba gości. Każdy, kto zgłosi konia do pokazu, będzie miał prawo do zakupu dwóch zaproszeń. Widowni, takiej zewnętrznej jak w tamtym roku na trybunach, w związku z ograniczeniami prawdopodobnie nie będzie. Chyba że do sierpnia się coś zmieni - mówił Tomasz Chalimoniuk.