Klacz Evett Magic uznana za najlepszego konia tegorocznego pokazu w Janowie Podlaskim

W Janowie Podlaskim (woj. lubelskie) trwa 45. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. Za najlepszego araba imprezy została uznana - należąca do prywatnego właściciela - klacz Evett Magic. Jak co roku najwięcej emocji budzą jednak aukcje - niedzielna w ramach Pride of Poland oraz poniedziałkowa w ramach Summer Sale. Ta pierwsza rusza o godzinie 16.

Najlepszym koniem 45. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi została Evett Magic ze stadniny "Grabów nad Pilicą", której właścicielem jest Tomasz Tarczyński. Siedmiolatka została także czempionką w kategorii klaczy starszych.

Trenerka klaczy mówiła przed kamerą TVN24, że najważniejsza jest uroda, czyli głowa z szyją. - Również kondycja, to jak koń wygląda - czy jest całościowo dobrze zbudowany. Plus prezentacja - jak się pokazuje, jak wygląda. Żeby to było wszystko ze sobą zgrane - stwierdziła.

Najlepszym koniem okazała się klacz Evett Magic Marta Abramczyk-Dzikiewicz

Nie tylko czempionaty ale też nagroda dodatkowa

Czempionem Polski wśród ogierów starszych został zaś Złoty Medal, 11-latek ze stadniny w Michałowie.

Czempionat Polski klaczy rocznych zdobyła Wencedora ze stadniny w Janowie Podlaskim, wśród ogierów rocznych najlepszy był Poker Face KL ze stadniny Klikowa Arabians, klaczy młodszych – 2-letnia Abellia z Janowa Podl., ogierów młodszych – 3-letni El Draco z prywatnej hodowli Czesława Gołaszewskiego.

Evett Magic pochodzi ze stadniny "Grabów nad Pilicą" TVN24

Nagrodę dodatkową Best in Show Pure Polish, która przyznawana jest koniom spełniającym wymagania czystości polskiego pochodzenia w rodowodzie, otrzymała 4-letnia klacz Echo Anastazja ze stadniny Chrcynno-Pałac. Fundatorem nagrody jest Polski Związek Hodowców Koni Arabskich.

Na pokazy zgłoszono w tym roku 117 koni

45. Narodowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej trwa od piątku. Na pokazy zgłoszono 117 koni, natomiast na aukcje (Pride of Poland w niedzielę i Summer Sale w poniedziałek) – łącznie 47 koni.

Jak podali organizatorzy, ostateczny wynik ubiegłorocznych aukcji Pride of Poland i Summer Sale - w oparciu o zaksięgowane wpłaty prowizji wynikającej z regulaminu - wyniósł 4,3 mln zł.

Siedmiolatka Evett Magic także czempionką w kategorii klaczy starszych Marta Abramczyk-Dzikiewicz

Jak co roku, najwięcej emocji wywołują aukcje – niedzielna Pride of Poland oraz poniedziałkowa – Summer Sale. Na obie zgłoszono 47 arabów (z czego 24 na Pride of Poland, a 23 – na Summer Sale), w tym 12 koni z prywatnych hodowli. Pierwsze aukcje rozpoczną się już w niedzielę o godz. 16.

Francuz wylicytował konie, a potem nie zapłacił

Organizatorzy informują, że w ubiegłym roku sprzedano łącznie 24 konie. A ostateczny wynik (zarówno aukcji w ramach Pride of Poland jak i Summer Sale) wyniósł - w oparciu o zaksięgowane wpłaty prowizji wynikającej z regulaminu – 4,3 mln zł.

- Nie obyło się jednak bez skandalu związanego z pewnym Francuzem, który wylicytował aż cztery konie, ale później ich nie odebrał. A kwota za licytacje była pokaźna. Wynosiła blisko milion euro – powiedziała w sobotę na antenie TVN24 nasza reporterka Marta Abramczyk-Dzikiewicz.

Ponad 40 klientów z Bliskiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych i Europy

Jako, że wylicytowanych przez Francuza koni nikt później nie kupił, zeszłoroczna aukcja Pride of Poland zakończyła się wynikiem ponad 600 tys. euro.

W tym roku można było oglądać 117 koni Marta Abramczyk-Dzikiewicz

- Jak będzie w tym roku? Zobaczymy. Jest jeszcze wcześnie, a już sporo osób przygląda się pokazom – stwierdziła reporterka.

Organizatorzy podają, że obecność podczas wydarzenia zapowiedziało ponad 40 klientów z Bliskiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych i Europy, którzy są zainteresowani kupnem koni.

Największa gwiazda to Wildona z Michałowa

Jak powiedział przez kamerą TVN24 Andrzej Wójtowicz, doradca dyrektora KOWR ds. hodowli i koni, gwiazdą numer jeden jest klacz Wildona ze stadniny w Michałowie, która ma bardzo pożądany rodowód na całym świecie.

- Mamy wielką nadzieję, że będą się o nią bić kupcy z całego świata. Szczególnie z Zatoki Perskiej, u których w najbliższym roku odbędzie się championat świata, który do tej pory odbywał się w Europie, w Paryżu. Stąd też miejscowi zamożni hodowcy (z Zatoki Perskiej – przy. red.) będą chcieli mieć konia, dzięki któremu będą mogli ten championat wygrać. Spodziewamy się bardzo, ale to bardzo dobrej licytacji – stwierdził.

Andrzej Wójtowicz: mamy wielką nadzieję, że o Wildonę będą się bić kupcy z całego świata TVN24

Aukcje dla klientów z małym, ale też i z bardzo dużym portfelem

Dodał, że wśród gwiazd są też takie konie jak El Esmera (również ze stadniny w Michałowie) czy też Babetta z Janowa Podlaskiego.

- Oferta jest kierowana do każdego klienta – zarówno z małym portfelem, jak i bardzo wielkim – zaznaczył Wójtowicz.

Autor:tm

Źródło: TVN24, PAP