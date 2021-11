Cztery osoby próbowały przepłynąć Bug pontonem. "Zostały zawrócone na Białoruś"

czytaj dalej

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 roku wyniosło 5917,15 złotego. Oznacza to wzrost o 8,4 procent rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze w ujęciu rocznym wzrosło o 0,5 procent do ponad 6,351 miliona osób - podał Główny Urząd Statystyczny.