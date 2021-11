Prokurator miał być sprawcą kolizji. W momencie zatrzymania był pijany. Nie usłyszał jak dotąd zarzutów

czytaj dalej

Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka w rozmowie z brytyjskim nadawcą BBC oświadczył, że w kraju rośnie poparcie dla niego. - Jest coraz więcej ludzi, którzy się opamiętują. Więc to już nie jest 80 procent. Teraz to 87 albo 90 procent - mówił, odnosząc się do wyniku wyborów prezydenckich z ubiegłego roku, które w powszechnej opinii zostały sfałszowane. Łukaszenka przyznał, że w jednym z zakładów karnych bito więźniów, ale tłumaczył, że była to odpowiedź na przemoc wobec policjantów. Całość rozmowy z Łukaszenką wyemitowano w poniedziałek, ale jej fragment dotyczący sytuacji na granicy polsko-białoruskiej opublikowany został już w piątek.