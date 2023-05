Wjechała na trasę ekspresową pod prąd, w ostatniej chwili uniknęła czołowego zderzenia. Nagranie

"Takie zachowania mogą doprowadzić do tragedii"

Policja przypomina: za jazdę pod prąd drogą ekspresową lub autostradą grozi mandat karny w wysokości do dwóch tysięcy złotych i 15 punktów karnych. - Dodatkowo może odpowiadać za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co grozi kolejna wysoka grzywna. Sprawa może zostać skierowana do sądu - informuje policjantka. I dodaje: - Apelujemy o rozsądek do kierowców, takie zachowania na drogach szybkiego ruchu mogą doprowadzić do katastrofy drogowej.