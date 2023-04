W zagajniku leżały dwa martwe wilki. Sprawę bada policja

We wtorek (4 kwietnia) wieczorem policja dostała zgłoszenie od pracowników Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży o znalezieniu dwóch martwych wilków.

- Oba miały rany postrzałowe. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe, a truchła wilków zostały zabezpieczone przez pracowników Instytutu Biologii Ssaków do dalszych czynności - mówi młodszy aspirant Paulina Pawluczuk-Kośko z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Dorosły samiec i szczeniak w wieku 10-11 miesięcy. Będą sekcje i badania

- Myśmy pojechali na miejsce zobaczyć, czy to w ogóle prawda (...) Znaleźliśmy je. To były dwa osobniki: dorosły samiec, drugi to był młody szczeniak w wieku 10-11 miesięcy - relacjonuje Schmidt w rozmowie z PAP.